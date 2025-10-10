El punto limpio móvil de Mos visitará todas las parroquias
El servicio se iniciará a mediados de octubre
Mos pone en marcha punto limpio móvil, un servicio novedoso en el municipio, que acercará la recogida selectiva de residuos a las diez parroquias mosenses, evitando desplazamientos y facilitando la participación de la ciudadanía en el reciclaje y la economía circular.
La iniciativa, que cuenta con una subvención de más de 13.000 euros de la Xunta, dispone de un vehículo adaptado y compartimentado para la recogida de pequeños residuos domésticos, como pilas, lámparas, aceite usado, pinturas o barnices, tóner o CD y DVD, entre otros.
El servicio se iniciará a partir del 15 de octubre en Guizán e irá rotando por las diferentes parroquias. Además, es gratuito y está destinado exclusivamente a personas empadronadas en Mos.
Paralelamente, el Concello está transformando el punto limpio fijo de A Veigadaña, con una inversión superior a 35.000 euros.
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- El Celta se impone 5-0 en un partido en el que lo importante no estaba en el césped
- Diez detenidos, uno en Vigo, en macrooperación internacional contra el fraude alimentario
- Vigo intenta con urgencia salvar la Navidad en O Calvario y Castelao y extenderla a Náutico y O Berbés
- Davila 08/10/2025
- Davila 09/10/2025