El punto limpio móvil de Mos visitará todas las parroquias

Mos pone en marcha punto limpio móvil, un servicio novedoso en el municipio, que acercará la recogida selectiva de residuos a las diez parroquias mosenses, evitando desplazamientos y facilitando la participación de la ciudadanía en el reciclaje y la economía circular.

La iniciativa, que cuenta con una subvención de más de 13.000 euros de la Xunta, dispone de un vehículo adaptado y compartimentado para la recogida de pequeños residuos domésticos, como pilas, lámparas, aceite usado, pinturas o barnices, tóner o CD y DVD, entre otros.

El servicio se iniciará a partir del 15 de octubre en Guizán e irá rotando por las diferentes parroquias. Además, es gratuito y está destinado exclusivamente a personas empadronadas en Mos.

Paralelamente, el Concello está transformando el punto limpio fijo de A Veigadaña, con una inversión superior a 35.000 euros.