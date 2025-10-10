Porriño refuerza personal con gente joven
Porriño
El Concello de Porriño ha solicitado dos puestos de técnico administrativo, un periodista, un orientador, un técnico de información turística y un ingeniero técnico en construcción y obra civil con cargo a una subvención de la Xunta de Galicia destinada a la contratación de personas jóvenes inscritas en el sistema nacional de garantía juvenil.
