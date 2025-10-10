Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Porriño refuerza personal con gente joven

D. P.

Porriño

El Concello de Porriño ha solicitado dos puestos de técnico administrativo, un periodista, un orientador, un técnico de información turística y un ingeniero técnico en construcción y obra civil con cargo a una subvención de la Xunta de Galicia destinada a la contratación de personas jóvenes inscritas en el sistema nacional de garantía juvenil.

