El bote «Novo Manuel» ya surca la ría

La réplica del bote «Manuel», la antigua gamela que salvó del horror nazi a cientos de judíos en la Ensenada de San Simón durante la II Guerra Mundial, ya navega por la ría. La histórica embarcación, nombrada «Novo Manuel», fue construida durante varios meses por los veinte alumnos del Obradoiro de Emprego «Polo Mar de Redondela», en la modalidad de carpintería de ribera, que ayer estuvieron presentes en la botadura en el puerto de Cesantes.

Esta gamela es una copia exacta de la embarcación original, construida en los años 30 del pasado siglo en una carpintería de San Adrián de Cobres (Vilaboa) tras ser encargada por el redondelano Faustino Otero Lino.

Ahora, la barca será un atractivo turístico más en la localidad con el objetivo de dar a conocer, tanto a los redondelanos como a los visitantes, este curioso capítulo de la historia local. También estará presente en los distintos encuentros de embarcaciones tradicionales que se celebran tanto en Galicia como en Portugal y el Cantábrico.

La barca original, que se encuentra expuesta en el museo Meirande, se utilizó fundamentalmente para la pesca durante décadas, pero también para abastecer a la isla de San Simón de víveres y ropa limpia durante los años de la Guerra Civil y posguerra. Un periodo difícil en el que el archipiélago redondelano albergó una cárcel franquista por la que pasaron más de 6.000 presos, sometidos a condiciones inhumanas, con deficientes condiciones sanitarias y de habitabilidad.

La labor realizada por el «Manuel» durante ese periodo, desde octubre de 1936 a marzo de 1943, fue vital para los presos, ya que era el único enlace entre los prisioneros y sus familias. Pero también tuvo otro papel relevante esos años, dentro de la clandestinidad, ya que posibilitó que cientos de judíos huidos de la Alemania nazi pusieran a salvo sus vidas durante la II Guerra Mundial.

En los años 40, el barquero Faustino Otero, mientras se encargaba del transporte de víveres a San Simón, colaboraba en secreto con el médico vigués Eduardo Martínez Alonso, conocido como el «Schindler» gallego. Este profesional, que ejercía como doctor de la Embajada Británica en Madrid, tenía una casa en Redondela en la que ocultó a centenares de judíos que escapaban del nazismo.