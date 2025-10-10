Curso gratuito de soldadura en Tomiño
La Escuela de Oficios Técnicos (EOTEC) organiza un curso de soladura gratuito en Tomiño. Las personas interesadas pueden inscribirse contactando con el 682678356. Los requisitos para participar son tener el título de la ESO y estar registrado como demandante de empleo. El curso se realizará en la Cerrajería Gándara.
