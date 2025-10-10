Chapela celebra tres días de fiesta en honor a San Fausto
La parroquia redondelana de Chapela inicia mañana tres días de fiestas en honor a San Fausto. Desde las 18.00 horas habrá distintas actividades para los jóvenes y a las 21.00 horas una verbena con la orquesta Los Magos y el trío Arena. El domingo a las 12.30 se oficiará una misa solemne cantada por la coral O Piñeiral seguida de procesión. A las 13.30 actuarán los grupos Airiños de San Simón y Anaquiños de Chapela, y continuará con la comida popular de carne ó caldeiro. A las 18.00 volverán las actividades para la juventud y a las 19.00 actuará el grupo América y el trío Tic Toc. Por último, el lunes a las 12.30 habrá una misa con procesión y a las 21.00 actuará el trío Azar.
