El BNG critica la gestión económica de Porriño

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) hace pública su crítica a la gestión económica del actual gobierno de Porriño, dirigido por el Partido Popular.

Los nacionalistas de la villa del Louro acusan al alcalde, Alejandro Lorenzo de «haber lapidado 12 millones de euros desde que llegó a la alcaldía» y de «recurrir a diferentes préstamos bancarios por valor de 3 millones de euros más».

Desde el BNG aseguran que «estamos ante un gasto sin control en asuntos superfluos y proyectos con un resultado cuestionable como el del Campo da Feira, Pío XII o el nuevo auditorio».

A mayores, acusan al regidor local de estar mintiendo cuando dice que la situación económica del Concello era de bancarrota cuando él llegó a la Alcaldía».