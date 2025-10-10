Baiona sube el recibo de basura

El Concello de Baiona ha aprobado en pleno una modificación de la ordenanza fiscal reguladora del servicio de recogida de residuos urbanos para incrementar un 25% la tasa municipal. Dicho incremento del recibo de la basura se hace para reducir el déficit actual del servicio, que asciende a más de 454.000 euros al año.

Desde el gobierno local explican que dicha subida de la tasa se hace para cumplir con la normativa europea que exige a las entidades locales adaptar sus sistemas de gestión de residuos bajo el principio de «quien contamina paga», asegurando que las tasas cubran el coste real del servicio y eviten déficits estructurales que comprometan la sostenibilidad ambiental y económica.

Son muchos los Concellos del área que ya han actualizado dicha tasa municipal. En el caso de Baiona, donde la ordenanza fiscal no se actualiza desde 2009, el servicio causa unas pérdidas de 454.000 euros, lo que representa un déficit del 41,28% de cobertura, debido al fuerte incremento de costes acumulados en los últimos 17 años. Así, con la nueva propuesta, se aplicará un incremento del 25% en la tasa, se mantendrán las bonificaciones estipuladas hasta el momento y se introducirá una bonificación del 10% para aquellas personas que participen activamente en la recogida selectiva, mediante el uso del punto limpio municipal.

«Esta medida supone un primer paso hacia la plena adaptación a la Ley 7/2022, con vistas a implementar un nuevo modelo de ordenanzas en 2026, y permitirá reducir el déficit del servicio al 25,38%, mitigando al mismo tiempo el impacto económico para los vecinos con una aplicación progresiva de las nuevas cuotas», explican desde el gobierno municipal, adelantando que el Concello ya ha encargado un estudio a una consultora especializada para analizar el funcionamiento actual del servicio de recogida de basura y determinar el modelo más adecuado de cara a su futura reorganización, cumpliendo con los nuevos requisitos legales y garantizando un servicio eficaz y sostenible.