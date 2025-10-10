Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La asociación Lenda conmemora el Día Mundial da Saúde Mental con música

R. V.

La Asociación Lenda Saúde Mental celebra hoy el Día Mundial da Saúde Mental con música y poesía en la Praza de Alejandro Otero. A las 11.00 horas se leerá un manifiesto y se presentará el nuevo número de la revista «A Voz de Lenda», titulado «En positivo».

También se anunciará el I Concurso de Relato Curto e Poesía Xuvenil. La celebración contará con actuaciones musicales, pinchos y café para todos los asistentes

