La asociación Lenda conmemora el Día Mundial da Saúde Mental con música
La Asociación Lenda Saúde Mental celebra hoy el Día Mundial da Saúde Mental con música y poesía en la Praza de Alejandro Otero. A las 11.00 horas se leerá un manifiesto y se presentará el nuevo número de la revista «A Voz de Lenda», titulado «En positivo».
También se anunciará el I Concurso de Relato Curto e Poesía Xuvenil. La celebración contará con actuaciones musicales, pinchos y café para todos los asistentes
