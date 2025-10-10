El alumnado del instituto Pedro Floriani de Redondela aumentó un 9% tras la ampliación

La ampliación del instituto Pedro Floriani de Redondela es ya una realidad tras una inversión de casi dos millones de euros de la Consellería de Educación. El objetivo de la actuación fue dotar al centro de más espacios y servicios para reforzar la oferta de FP mediante la creación de nuevas aulas polivalentes para una oferta educativa que este curso incrementó la matrícula en el centro en un 9%.

Esta actuación se suma a las mejoras realizadas en 2022 para adaptar espacios en el Pedro Floriani después de que la Xunta autorizase la implantación del Bachilletato de Artes en el instituto, dando así respuesta a la demanda de la comunidad educativa de Redondela. "Coa ampliación do centro reforzamos a nosa aposta por dar máis oportunidades á mocidade redondelá para completar a súa formación no seu propio concello", destacó ayer el conselleiro conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en una visita al centro.

Las obras de ampliación incrementaron la superficie del instituto en más de 700 m², en el que se crearon dos nuevos edificios que se intercalan entre los que componían hasta el momento el centro educativo, generando así una construcción conjunta.

La ampliación se completó con la sustitución de las cubiertas por unas nuevas de chapa, empleando la misma solución y acabado en todas ellas con el fin de conseguir una imagen uniforme.

El titular del departamento educativo destacó que esta obra se enmarca en el compromiso de la Xunta con los centros de enseñanza de esta localidad al amparo del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, en el marco del que se llevan invertidos más de 3,3 millones en colegios e institutos de Redondela. Entre estas destacan los cambios de ventanas en los colegios de Reboreda y Cesantes o la cubierta de la pista de Cedeira.