Ruta por el entorno natural del Ribadil en Crecente

El GDR Terra e Auga organiza este sábado, 11 de octubre, una ruta en Crecente, por el entorno del río Ribadil, un espacio natural que desde el GDR definen como «de alto valor patrimonial y ambiental».

La iniciativa está enmarcada en el proyecto «Roteiros pola ribeira do Miño. Un Condado de vides e fervenzas» que en esta ocasión llega al Concello de Crecente.

El recorrido comenzará a las 8:30 horas desde Ponte de Mandelos, en la carretera EP-5005 y se trata de una ruta circular de dificultad media. Además, estará guiada por Julio Eiroa, educador ambiental y guía de montaña.

Las plazas son limitadas y es necesario inscribirse previamente a través del teléfono 654 500 652.

Desde la organización aseguran que «al terminar la ruta habrá una experiencia sorpresa» para la que será necesario «afinar el paladar»

La actividad está financiada por la Intervención Leader, cofinanciadas con Feader en el marco de la PEPAC 23-27.