Rescatan a un águila ratonera herida en Chapela

Personal del departamento de Medio Ambiente del concello de Redondela rescató esta semana a un águila ratonera que estaba herida.

Concretamente, el ave fue hallada en el alto do Picoto, situado en Chapela, y fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre.

Desde el gobierno local informan de que, «una vez esté recuperada será liberada en la misma zona donde fue rescatada».

Ninfa perdida

No ha sido el único incidente que el personal adscrito a esta concejalía ha tenido que atender esta semana, después de que vecinos de la zona del Salgueiral comunicasen a la Policía Local de este ayuntamiento pontevedrés sobre la presencia de una ninfa que lleva varios días rondando por este barrio redondelano. Al no poder trasladar el caso al mismo centro en el que ahora se recupera el águila, el concello ha solicitado la ayuda de «una persona experta en este tipo de animales, para intentar capturarla, dado que lleva tres días en el lugar (el aviso se realizó el martes) y parece estar herida».