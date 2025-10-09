Ponteareas consigue financiación para la nueva biblioteca municipal

La nueva Biblioteca Municipal de Ponteareas está un paso más cerca de convertirse en una realidad. El Concello consiguió recientemente la financiación necesaria para acometer la obra de la nueva instalación a través del Plan EDIL de fondos europeos (antiguos Edusi).

El Concello recibirá 6,5 millones, que se destinarán a financiar diez proyectos valorados en 11 millones de euros, entre los que se encuentra la nueva biblioteca.

La novedosa instalación estará ubicada en el edificio de la actual plaza de abastos de Ponteareas. Para ello, primero ha de finalizar el traslado del mercado a la nave de Aceros del Tea, ahora en obras, previstas de rematar en el primer trimestre del próximo año.

«Estamos encantados de tener una financiación que nos permita iniciar las obras de la nueva Biblioteca Municipal», asegura la concejala de Urbanismo, Silvia Fernández Táboas, quien añade que «con esta aportación, podremos liberar fondos de la Diputación de Pontevedra o de la Xunta de Galicia reservados para esta obra en caso de no recibir los fondos Feder».

Desde el gobierno local informan que el nuevo edificio de la biblioteca será «un contenedor y dinamizador cultural y educativo» y que contará con «zona de bebeteca, área para consulta de libros, zona de lectura y ocio, e incluso un espacio inmersivo».

La rehabilitación se realizará siguiendo el proyecto del arquitecto Javier Couto, ganador del concurso de ideas organizado por el Concello de Ponteareas y el Colegio de Arquitectos de Galicia para la transformación de la plaza de abastos en biblioteca; mientras que en el actual edificio destinado a la biblioteca, se ubicará el museo municipal.

A mayores de este proyecto, gracias a la obtención de estos fondos europeos, Ponteareas acometerá otras obras como la creación de un centro de día en Xinzo y otro en Guláns; un nuevo edificio para la unidad de atención temprana; instalación de sensórica y domótica en viviendas de mayores, construcción de las casas culturales de Pías y Padróns o la instalación de pérgolas de sombreado en la Plaza Bugallal.