Personal de Correos de Porriño denuncia sobrecarga de trabajo
Tras la restructuración de la oficina se eliminaron tres puestos
Porriño
El personal de la Unidad de Reparto de Correos en Porriño se movilizó delante del Concello para denunciar la sobrecarga de trabajo que padece tras la restructuración de la oficina con la eliminación de tres plazas, lo que está provocando la acumulación de miles de envíos y de notificaciones sin entregar.
Desde la CIG-Correos denuncian que la situación «empeoró durante el pasado verano, ya que la dirección de la empresa pública no cubrió ni las vacaciones ni bajas de varias trabajadoras, teniendo que asumir el resto del personal sus funciones, por lo que se están disparando los problemas de salud laboral derivados de situaciones de estrés y mismo de ansiedad».
