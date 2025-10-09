La nueva zona azul de Tui libera del límite horario todo el fin de semana

El Concello de Tui ultima los preparativos para la entrada en vigor de la nueva ordenanza que regula la zona azul, que pasará a estar vigilada por cámaras con lector de matrículas. Además de esta novedad, la nueva ordenanza libera el límite horario para el estacionamiento gratuito todo el fin de semana, de manera que se podrá aparcar libremente en la zona azul tanto sábados como domingos. Hasta ahora, los sábados también estaban considerados como días laborables en la ordenanza, por lo que tenían condicionado el estacionamiento al límite horario.

Así, cuando entre en vigor la ordenanza que jubila os actuales discos, el tiempo establecido de aparcamiento en el ámbito de la zona azul será de dos horas, a excepción de la calle Coruña, donde solo se podrá aparcar durante una hora. Esto se aplicará de lunes a viernes, a excepción de los días festivos, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. El objetivo del gobierno local con esta medida es garantizar la rotación de vehículos en el centro urbano.

Además de la colocación de las nuevas señales informativas que indican el inicio y el final de la zona azul, las zonas de carga y descarga y las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, el Concello ha publicado un bando en el que hace un llamamiento a los vecinos y vecinas que utilicen algún estacionamiento privado en el ámbito de la zona azul para que efectúen el registro de las matrículas en el Concello de Tui, bien presencialmente con un modelo de documento que está colgado en la página del Concello, o bien a través de la Sede Electrónica. Entre otros documentos, deberán acreditar la disponibilidad del aparcamiento privado, sen en régimen de propiedad, de alquiler o posesión, o por cualquier otro título válido en derecho.

Las calles que pasarán a estar controladas por cámaras dentro del ámbito de la zona azul son: Augusto González Besada, Betanzos (hasta la intersección con la calle Compostela), Camilo José Cela, Coruña, Foxo, Lugo, Mondoñedo (desde la intersección con la calle Compostela), Paseo Calvo Sotelo (tramo final en su intersección con la calle Ordóñez), Plaza de Galicia, Rosa Bahamonde y Travesía Foxo. El sistema leerá las matrículas de los vehículos que entren en estas calles y, si superan el tiempo máximo de estacionamiento, ya tramitará la pertinente sanción de manera automática.