Nigrán inaugura la fuente de O Pereiro

Nigrán inaugura este sábado, a las 18.00 horas, la fuente de O Pereiro, en Camos, tras una reforma integral de 33.000 euros. En el acto tocarán «Os Alegres do Val Miñor», que estrenarán una pieza titulada «Fonte do Pereiro». Además, se plantarán dos perales.

