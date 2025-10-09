Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mos reúne a seis escritoras locales de diferentes estilos

D. P.

Mos

El Concello de Mos conmemora el Día de las Escritoras con un acto espacial que tendrá lugar el próximo miércoles, 15 de octubre, a las 20 horas, en la biblioteca Pública María Magdalena. La iniciativa busca poner en valor el talento literario de las autoras mosenses y reivindicar el papel de las mujeres en la literatura y la cultura.

El encuentro contará con la participación de varias creadoras locales que representan diferentes géneros y generaciones. Estas son: Raquel Rodríguez Muñiz, criminóloga y especialista en igualdad de género y sexualidad positiva, autora de la trilogía Así nos ven, Así me vexo y Así nos vemos; Angie Roa, natural de Cela y ganadora del VI Premio de Banda Deseñada O Garaxe Hermético con su obra Noa e a cidade den maxia; Noelia Rodríguez, escritora mosense de narrativa romántica y fantástica, autora de Involución, Los visionarios o Las rubias también lloran, entre otras; Sonia Blanco Sío, medica y escritora de literatura infantil, autora del álbum ilustrado A Pedra Vermella; Beatriz Cabaleiro, periodista y autora del libro infantil Clover, unha porquiña diferente; y Rosa Montenegro Bernárdez, pedagoga y autora de El yo y sus metáforas, una obra sobre el autoconocimiento, empatía y bienestar personal.

Durante el acto, las autoras compartirán fragmentos de sus obras y reflexiones sobre el proceso creativo y el papel de la mujer en la literatura contemporánea.

