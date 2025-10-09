Mos reúne a seis escritoras locales de diferentes estilos

El Concello de Mos conmemora el Día de las Escritoras con un acto espacial que tendrá lugar el próximo miércoles, 15 de octubre, a las 20 horas, en la biblioteca Pública María Magdalena. La iniciativa busca poner en valor el talento literario de las autoras mosenses y reivindicar el papel de las mujeres en la literatura y la cultura.

El encuentro contará con la participación de varias creadoras locales que representan diferentes géneros y generaciones. Estas son: Raquel Rodríguez Muñiz, criminóloga y especialista en igualdad de género y sexualidad positiva, autora de la trilogía Así nos ven, Así me vexo y Así nos vemos; Angie Roa, natural de Cela y ganadora del VI Premio de Banda Deseñada O Garaxe Hermético con su obra Noa e a cidade den maxia; Noelia Rodríguez, escritora mosense de narrativa romántica y fantástica, autora de Involución, Los visionarios o Las rubias también lloran, entre otras; Sonia Blanco Sío, medica y escritora de literatura infantil, autora del álbum ilustrado A Pedra Vermella; Beatriz Cabaleiro, periodista y autora del libro infantil Clover, unha porquiña diferente; y Rosa Montenegro Bernárdez, pedagoga y autora de El yo y sus metáforas, una obra sobre el autoconocimiento, empatía y bienestar personal.

Durante el acto, las autoras compartirán fragmentos de sus obras y reflexiones sobre el proceso creativo y el papel de la mujer en la literatura contemporánea.