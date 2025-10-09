«Héroes de decembro», a escena en Nigrán
Nigrán continúa este domingo, 12 de octubre, con la programación especial de Fegateatro, con la función «Héroes de decembro», de Abran Paso Teatro, a las 19.00 horas en el Auditorio Municipal. La entrada es gratuita hasta completar aforo.
