Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Héroes de decembro», a escena en Nigrán

Nigrán continúa este domingo, 12 de octubre, con la programación especial de Fegateatro, con la función «Héroes de decembro», de Abran Paso Teatro, a las 19.00 horas en el Auditorio Municipal. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents