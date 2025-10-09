Se deshacen de dos gatos dentro de un transportín en la orilla del río Miñor y mueren al subir la marea

Encerrados en un transportín, que a su vez estaba dentro de una bolsa de basura a la orilla del río Miñor. Muertos. Es la cruel escena con la que se han topado los responsables de La Isla de Tali -el refugio de animales de A Ramallosa- cuando han abierto el capazo para mascotas que han hallado este jueves cerca de sus instalaciones, con dos gatos ahogados.

En un vídeo desgarrador que han subido a sus redes sociales, y con la voz en 'off' desconsolada de su responsable, Natalia Rodríguez, la protectora muestra las condiciones en las que encontraron a los animales, al tiempo que piden colaboración para quien pueda aportar algún dato sobre los autores de esta cruel acción: «Por favor, pedimos cooperación ciudadana, dejaron este transportín metido en una bolsa plástica en la bajada al lado de la prota, y estos animaliños murieron ahogados ahí dentro, ¿Cómo puede ser tan hijo de puta quien lo haya hecho para hacer algo así?, ¡por dios, por dios! ¿Alguien pudo haber visto algo? Está aquí en la bajada, y las mareas son enormes».

«Pudiendo habernos llamado...»

Desde el refugio de Nigrán muestran su incomprensión y no dan crédito a unos hechos, ya denunciados a las autoridades, ante las opciones con las que sus autores contaban para que su acción no desembocase en este fatal desenlace, «pudiendo habernos llamado o, en el peor de los casos, dejarlos en la puerta, que está a 20 metros de la carretera general», si lo que querían era abandonar a los gatos.