El conservatorio de Ponteareas inicia la digitalización de sus recursos educativos

El Conservatorio Municipal de Ponteareas recibió ya los primeros materiales necesarios para iniciar el proceso de digitalización de sus recursos educativos.

Este es el primer paso de un proyecto mayor. Así, esta se trata de una primera fase de prueba que se empleará también como formación para el profesorado. Tras superar esta etapa inicial, se procederá a la instalación completa del nuevo equipamiento.

El plan, impulsado por el Concello de Ponteareas, contempla una inversión de 130.000 euros que incluye la incorporación de recursos electrónicos tanto para el aprendizaje como para la gestión interna del conservatorio.

El objetivo es terminar con la obsolescencia de las actuales herramientas, así como mejorar el aprovechamiento de las instalaciones.

En concreto, esta reforma permitirá contar con un software de control y gestión, hardware de paneles interactivos para las 24 salas, pedales bluetooth con trípode para tablet, sistema de videoconferencia y sistema de control de accesos.

Además, el software de control y gestión ofrecerá una plataforma integral de gestión académica, comunicación, contabilidad, generador de horarios basado en la inteligencia artificial y control horario y gestión de ausencias.