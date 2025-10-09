Charla sobre salud mental en Sabarís

La Asociación Avelaíña Val Miñor organiza una charla informativa impartida por Olegaria Mosqueda bajo el título «Drogas dixitais: ¿conectados ou atrapados?» con motivo del Día de la Salud Mental. Será mañana, viernes, a las 11 horas en el Multiusos de Sabarís, en Baiona.