Chapela celebra el domingo la Festa da Carne ó Caldeiro

El Círculo Cultural Recreativo de Chapela organiza este domingo la Festa da Carne ó Caldeiro, una cita gastronómica incluida en el programa de las Festas de San Fausto .

La degustación será a las 14.30 horas en la carpa del recinto de fiestas con n precio de 20 euros por persona. El menú incluye, además de la carne, vino Mencía o agua, postre y café.

La fiesta estará amenizada con música en directo y para reservar los tickets ya se pueden adquirir en la cafetería del Círculo Cultural.

Las fiestas arrancan el sábado con la actuación a partir de las 21.00 horas de la orquesta Magos y el trío Arena.