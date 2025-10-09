El BNG de Redondela propone remunicipalizar la recogida de basura orgánica

El BNG de Redondela propone la remunicipalización del servicio de recogida de basura orgánica, al considerar que sería una gestión más eficiente, ante la inminente modificación del contrato con la concesionaria Urbaser.

El portavoz nacionalista, Xoán Carlos González, señala que «Esta modificación contractual suporá que o concello aporte 600.000 euros á empresa concesionaria en dous anos», por lo que defiende una gestión directa del servicio estableciendo un mejor control sobre el proceso de la recogida selectiva de los residuos orgánicos. «Poderían darse pasos en firme para a remunicipalización do servizo», apunta.

El plan se desarrollará en los cascos urbanos de Chapela y Redondela, donde se recogerá tres días a la semana. «O resto de parroquias deberán conformarse con asumir o reparto de composteiros caseiros», indica el edil nacionalista. El BNG emplazó al gobierno local en el pleno de agosto a que diera «pasos en firme para os composteiros comunitarios» para reducir los restos orgánicos.