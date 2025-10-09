Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aula abierta de música tradicional en Lourido

La Asociación Vecinal y Cultural de Fornelos da Ribeira y Lourido, en Salvaterra de Miño, ofrece el lunes, 13 de octubre, una clase gratuita y abierta de gaita y percusión o pandereta y canto. La formación se llevará a cabo en el Centro Cultural de Lourido a las 19.30 horas.

