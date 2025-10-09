Intentan atracar una sucursal bancaria en Crecente con un artefacto explosivo
Unos vecinos dieron la voz de alarma al ver de madrugada a varias personas intentando acceder a la oficina con una bombona de butano
La Guardia Civil investiga un intento de atraco a una sucursal bancaria en Crecente. Varias personas intentaron entrar en la sucursal con un artefacto explosivo, que realizaron con una bombona de butano. Sucedió sobre las seis de la mañana, cuando fueron sorprendidos por unos vecinos que dieron la voz de alarma a la Guardia Civil, lo que provocó la huida de los atracadores, dejando el artefacto en la oficina bancaria, sin que este llegase a explotar.
El olor a gas y la presencia de los cuerpos y fuerzas alteró la tranquilidad de la localidad en la mañana de hoy. Además de la Guardia Civil, acudieron al lugar los TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) que desactivaron el artefacto explosivo; la Policía Judicial, que procedió a tomar las huellas; y los bomberos de Ponteareas, que colaboraron en la medición y ventilación de los gases.
La oficina bancaria, localizada en la calle Mon y Landa, está cerrada, pues solo atiende al público los lunes, miércoles y viernes. Mientras que la vivienda que hay encima de la sucursal, está deshabitada, por lo que no ha habido daños personales.
