El alcalde explica al alumnado qué hace Nigrán en África

«¿Qué rayos hace mi concello en África?». Esta es la pregunta que el alcalde de Nigrán y presidente del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, Juan González, trató de responder ayer al alumnado de 6º de Primaria del CEIP Humberto Juanes, que está trabajando sobre el papel de las ONG.

Esta cuestión es la que protagoniza un circuito de coloquios planteados por esta entidad intermunicipal y que llevan adelante los diferentes participantes en las misiones internacionales. Así, el regidor, que ya estuvo anteriormente en colegios de Ames o Milladoiro, relató su experiencia en Guinea-Bissau, Mozambique, Cabo Verde o en el Sáhara, países con los que el Concello de Nigrán mantiene una colaboración directa gracias a la intermediación del Fondo.

González explicó al alumnado cómo la aportación económica de Nigrán ha cambiado la vida en poblaciones en esos países, tal y como él mismo pudo comprobar en varios viajes realizados al país africano.