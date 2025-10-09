Alberto Durán, ganador del «Tes Talento?» de Porriño

Porriño despidió sus Fiestas del Cristo 2025 con la final del concurso «Tes Talento?», el certamen musical en el que participaron 22 aspirantes.

El concurso estaba dividido en dos categorías, por un lado la categoría de adultos y por otro la infantil.

En la categoría de adultos, Alberto Durán se llevó el primer premio, siendo Naroa Rodríguez la segunda clasificada y Laura Alonso la tercera.

En el caso de los más pequeños, los primeros clasificados fueron Alma Alonso, Daniela Cordo, Triana Lorenzo, Adriana Davila, Julia López y Xavi Arós.