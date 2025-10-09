Absueltos los vecinos de Fornelos de Montes que mataron a un jabalí y lo grabaron en vídeo: «No consta que fuese un acto de caza»

El Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo ha absuelto a los dos vecinos de Fornelos de Montes que fueron a juicio esta semana por matar en 2021 a un jabalí con dos perros de presa y un cuchillo, acción que uno de ellos grabó con un teléfono móvil, colgando después las imágenes en redes sociales. Frente a la tesis acusatoria de la Fiscalía, que solicitaba para cada uno de ellos 3.000 euros de multa por un delito contra la fauna, la magistrada los exculpa tal y como plantearon sus defensas.

La jueza ve probado el hecho de que dieron muerte al animal, pero «no consta que actuaran con la finalidad de dar caza al jabalí», que es lo que sería sancionable penalmente en caso de haberse dado por acreditado, ya que, pese a que ambos hombres tienen licencia de caza, la Ley de Caza de Galicia «prohíbe cazar con cuchillo y perros de noche».

Los ahora absueltos mantuvieron en el juicio que mataron al animal porque estaba muy malherido después de que chocase con el coche de uno de ellos. «Lo hice para que no sufriera más», dijo uno de los acusados.

La clave de la sentencia es la que recalca en varias ocasiones la magistrada. Que existen dudas, «y la duda en el ámbito penal conlleva la absolución», de que los dos hombres ejecutaran «un acto propiamente de caza». La única prueba de cargo directa aportada es el vídeo grabado por uno de los acusados, ya que los testimonios que prestaron en el juicio el agente medioambiental y dos guardias civiles se basan en dichas imágenes, ya que no hubo intervención policial el día de los hechos, que se descubrieron precisamente a raíz de que la grabación acabase en las redes sociales.

Los agentes, a la luz del vídeo, descartaron que el jabalí estuviese herido como mantenían estos dos vecinos y también que hubiera restos de un accidente en la carretera de Fornelos donde ocurrieron los hechos. «No obstante, los agentes acudieron al lugar bastante tiempo después de que sucedieran, por lo que no se puede excluir que los restos y vestigios ya hubieran desaparecido», se dice en la sentencia, en la que se ahonda en que de la grabación «tampoco se puede desprender inequívocamente que el animal estuviera sano o malherido».

«Es verdad que parece apreciarse en los acusados un actuar intenso en exceso y desafortunado para el fin que dicen pretendían, y no una intención puramente humanitaria de evitar sufrimiento al animal, ni tampoco parece desprenderse del mecanismo utilizado -perros y cuchillo- ni que su comportamiento posterior fuera el adecuado», argumenta la magistrada, «toda vez disponían de recursos alternativos como ponerlo en conocimiento del Seprona, sin que el hecho de no tener seguro que cubriera ese siniestro (como alegó uno de los acusados) parezca motivo suficiente». «Y tampoco podemos prescindir de que, aunque se tratara de un gesto de remate de un animal malherido, el precepto invocado por las defensas está indicado en los supuestos de un acto previo de caza y no para el supuesto que ahora estamos enjuiciando», indica.

En todo caso, la versión exculpatoria de los acusados se refrenda con el testimonio de las personas que vieron el accidente y con el presupuesto de reparación del coche de uno de los ahora absueltos, donde constan los daños sufridos por el vehículo y que tenía restos de cerdas de jabalí, «compatibles con la dinámica descrita» por los dos vecinos de Fornelos.

Ante la duda, la jueza dicta una sentencia absolutoria, si bien una vez sea firme (aún cabe recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra) ordena que se deduzca testimonio a la Dirección General de Medio Ambiente por si los hechos fueran constitutivos de una infracción administrativa.