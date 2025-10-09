Abierto el plazo para proponer a los mejores deportistas de Tui

El Concello de Tui ha abierto el plazo de recepción de candidaturas para los Premios Deporte Tudense 2025, que se celebrarán el viernes 28 de noviembre.

Cualquier persona pueden presentar propuestas a las diferentes candidaturas, adjuntando el currículo deportivo correspondiente al año 2025 a deportes@tui.gal hasta el miércoles 15 de octubre. Las candidaturas a los premios son: deportista absoluta femenina, deportista absoluto masculino, deportista promesa femenina, deportista promesa masculino, deportista veterana femenina, deportista veterano masculino, deportista adaptado/a, entrenador/a y club deportivo.