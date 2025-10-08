La Xunta rebaja a 1,3 millones la senda que rodeará el Trega

La Xunta de Galicia ya tiene listo el proyecto para construir la senda que comunicará el centro urbano de A Guarda con Camposancos, cuyo presupuesto, que inicialmente calculó en 1,6 millones, rebaja a 1,3 millones de euros. El proyecto, para el que será necesario expropiar siete predios, se someterá próximamente a información pública, con la intención de que sea aprobado para licitar la ejecución de las obras en el primer trimestre de 2026.

El trazado discurrirá aprovechando el tramo de la carretera autonómica PO-352, que circunvala el Monte Santa Trega y que tiene un tipo de tráfico local.

Actualmente la carretera, en el ámbito de actuación, tiene un ancho que varía entre los 5 metros en el tramo inicial y los 7 metros en el tramo final, aproximadamente. No existen, en general, zonas destinadas al tránsito peatonal, excepto en la zona urbana existente entre los dos tramos de actuación, en la que hay aceras; por lo que se considera necesario configurar un itinerario peatonal y ciclista continuo y seguro, que conecte con las aceras existentes y que permitirá acceder a la población que vive en este trazado al núcleo urbano de A Guarda, al cementerio o a un importante establecimiento industrial existente en la zona.

El proyecto contempla habilitar una senda paralela a la carretera PO-352, que se ejecutará en dos tramos, entre el kilómetro 1+910 y 4+04 y el kilómetro 5+210 y 5+950.

El departamento de Infraestructuras de la Xunta propone realizar la nueva senda a la misma cota de la PO-352, de manera que no afecte al drenaje actual de la carretera. Por otro lado, con vistas a evitar condicionar futuras ampliaciones de esta vía, se prevé separar la senda de la carretera, creando una berma intermedia.

La senda propuesta contará con una sección tipo de 2 metros de ancho, aunque en algún punto es necesario reducir esta dimensión para respetar alguna edificación. Además, para la ejecución de este itinerario, será necesario ampliar la plataforma de trabajo, para lo que se realizarán once muros de contención de tierras con una altura máxima de 2 metros. En el proyecto se incluyen también las obras de drenaje necesarias, así como la ejecución de 365 metros de cunetas de seguridad.