El talento floral de Ponteareas llega a México

La Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas sigue llevando su arte efímero por el mundo adelante. En esta ocasión han hecho parada en México, donde participaron en el décimo Encuentro Internacional de Alfombristas de Uriangato. La delegación ponteareana, que encabezó el desfile de las asociaciones internacionales, elaboró un tapiz floral para el paso de la procesión de San Miguel Arcángel. La alfombra, situada frente a la iglesia, fue la primera que pisó la procesión de todas las delegaciones extranjeras.

La propuesta ponteareana quiso ser un guiño al origen etimológico del topónimo Uriangato, que significa «lugar donde el sol se pone levantado». Así, el diseño representó a ese sol.

La alfombra, como todas las de Ponteareas, se hizo perfilando el dibujo con elementos naturales, antes de proceder a la colocación de la flor, donde predominó el color amarillo. Además, el sol incluía símbolos representativos de San Miguel Arcángel, pues este es el patrón que comparten Uriangato y Ponteareas. Fany, Betty, Laura, Adriana, Fernando, Ricardo y Miguel fueron los alfombristas ponteareanos encargados de llevar esta tradición a la localidad mexicana, donde los suelos del centro histórico se tiñeron de colores con las distintas alfombras y tapetes para conmemorar la Octava de San Miguel Arcángel. Además de la delegación ponteareana, participaron en este encuentro internacional alfombristas llegados de Italia, Colombia, Panamá, El Salvador y Corea del Sur.