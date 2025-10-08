Soutomaior inicia la primera fase de las obras de saneamiento del barrio de Cortellas

El Concello de Soutomaior acometerá en los próximos días la primera fase de la red de saneamiento de Cortellas, al que destinará más de 47.500 euros para dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos.

En esta primera obra se actuará en la zona de As Carballas y tiene como finalidad que la futura red pueda conectarse al sistema general a través de las actuaciones que se van a realizar en esa zona.

Una vez realizada la primera fase, el gobierno local iniciará la segunda para dotar de saneamiento a este barrio. Según explica el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, existe un proyecto de 150.000 euros «que permitirá unha conexión a un importante número de vivendas no barrio».

El regidor destaca que dotar de saneamiento al barrio de Cortellas «é dunha demanda histórica e con esta actuación dase un primeiro paso para o que non hai volta atrás. Inexplicablemente, nas Carballas non se deixou a conexión preparada por iso no goberno local tivemos que facer esta primeira fase para dotar as obras de saneamento no barrio, e, a continuación, coa segunda fase ao longo do vindeiro ano».

Unos trabajos adjudicados a la empresa Construcciones Vale S.L y cuentan con un plazo de ejecución de dos meses.