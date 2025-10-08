Redondela rematará la urbanización de Cartas después de casi treinta años

Las obras de urbanización pendientes en la zona residencial del polígono de Cartas, en la parroquia redondelana de Vilar de Infesta, por fin serán rematadas casi tres décadas después de que se proyectaran.

La Concejalía de Urbanismo ha dado un paso firme para poder resolver la situación que desde hace años afecta a los vecinos de esta zona, un polígono residencial de casas unifamiliares de promoción privada en Vilar, situado en las inmediaciones de la Estrada do Galleiro (carretera provincial Os Valos-Guizán) y a escasos metros del trazado del Camino de Santiago.

El proyecto de urbanización de esta zona se remonta a los años 90 del pasado siglo, pero a día de hoy aún quedan obras de urbanización pendientes de ejecutar, como varios tramos de aceras y acometidas de abastecimiento y saneamiento.

Los técnicos municipales y el concejal de Urbanismo, Antonio Cabaleiro, mantuvieron diversas reuniones con la promotora y le requirieron en reiteradas ocasiones «que asumise as súas obrigas e completase as actuacións necesarias». En este marco, en la última reunión en la que también participó la alcaldesa, Digna Rivas, se le concedió un último plazo a la promotora para que acometiera las obras «e o prazo expirou a mediados do mes pasado», explica Cabaleiro.

Al constatar que la empresa promotora no inició la ejecución de los trabajos pendientes, el Concello decidió actuar «por responsabilidade, para dar unha solución aos veciños e veciñas», asegura la regidora, Digna Rivas. Con el objetivo de garantizar una solución definitiva se contrató a un ingeniero especializado la valoración técnica y económica de las obras que restan por ejecutar. Este informe permitirá al Concello proceder, en su caso, a la ejecución subsidiaria «e dar unha resposta a unha situación que se arrastra desde hai demasiado tempo», explica la alcaldesa.

La ejecución subsidiaria es una herramienta de «execución forzosa» que disponen las administraciones públicas para llevar a cabo acciones cuando los particulares o las empresas que tienen la obligación de hacerlo no cumplen voluntariamente.

Desde el gobierno local reiteran así su voluntad de dar una solución definitiva «e de defender o interese dos veciños e veciñas» desbloqueando una situación que lleva enquistada tres décadas.