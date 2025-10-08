Redondela busca al dueño de una ninfa que lleva varios días rondando sin rumbo «y parece estar herida»

Vecinos de la zona del Salgueiral, en Redondela, informaban en las últimas horas a la Policía Local de este ayuntamiento pontevedrés de la presencia de una ninfa que lleva varios días rondando por este barrio redondelano.

Según informan desde este concello, el departamento de Sostenibilidad tiene constancia de que, días atrás, una persona lanzó un aviso en redes sociales «que buscaba a su ninfa perdida, pero no se ha encontrado la publicación».

De ahí que solicitan colaboración ciudadana para hallar a su dueño, ya que este tipo de ave no puede ser recogida por el Centro de Recuperación de Fauna, según explican desde esta concejalía, que además solicitan la ayuda de «una persona experta en este tipo de animales, para intentar capturarla, dado que lleva tres días en el lugar y parece estar herida».

El consistorio redondelano deja este número de teléfono para todo aquel que pueda aportar alguna información sobre el asunto: 986 400 300.