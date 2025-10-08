Un expediente de 2025 firmado por un fallecido en 2011: denuncian al PP de O Porriño por presunta falsedad documental

El PSOE de O Porriño ha denunciado que el PP trató de llevar a pleno una iniciativa que incluía un expediente firmado por una persona que ya había fallecido en el momento de la supuesta rúbrica.

En un comunicado, los socialistas han indicado que en las pasadas comisiones informativas, previas al pleno de septiembre, los 'populares' presentaron un punto para la expropiación de un camino en la zona de Atios.

«En el citado expediente constaba un documento de 24 de febrero de 2025 en el que los grupos de la oposición advertimos de la firma de una persona fallecida el 31 de diciembre de 2011, entre los titulares de las parcelas firmantes», indica el PSOE.

El padre de un concejal

Por ello, se instó a que se retirase ese punto del pleno hasta que se esclareciese lo ocurrido. Sin embargo, el punto sí entró en la convocatoria, siendo retirado durante la celebración del pleno tras registrar los socialistas una petición para aclarar este hecho, incluyendo un certificado de defunción de la persona firmante, que se trataría del padre de un concejal.

"La inclusión de la firma de un fallecido podría constituir falsedad documental grave, una presunta usurpación de estado civil y viciar de nulidad todo el procedimiento", ha apuntado el portavoz socialista, David Alonso.