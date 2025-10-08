El PP de Tomiño urge al Concello que lidere la crisis de las moscas
El PP de Tomiño le exige al Concello que lidere la lucha contra las plagas de moscas que suelen aparecer en diferentes puntos del término municipal durante los meses de calor y que han convertido a la localidad en la «zona cero» de este problema en toda la comunidad autónoma. Los populares acusan al gobierno nacionalista de «estar a caballo entre el pasotismo y la adopción de pírricas medidas fallidas» desde que surgieron estas plagas de moscas, por lo que le reclaman que encabece la búsqueda de una solución y que alcance un pacto con la Xunta.
«Las normativas estatal y autonómica en la materia obligan al Concello a actuar en estos casos», reiteran desde el PP, apuntando que es la administración local la que emite licencias de actividad agrarias, con sus planes de abono y de gestión de residuos, mientras que la autonómica tiene que realizar las correspondientes tareas de inspección y control. En este sentido, desde el PP consideran que «el Concello debe actuar con mayor diligencia en la concesión de estas licencias agrarias y en el hecho de que se cumpla con lo recogido en los proyectos que amaran su emisión y también debe gestionar con la Xunta otras posibles soluciones para los abonos o los residuos en el campo, que se podrían calendar para épocas de menor temperatura e incluso tratarse en zonas más alejadas de las viviendas».
El PP incluso propone la elaboración y aprobación de una ordenanza municipal reguladora de plagas con medidas para su control.
