Porriño celebra el sábado su tradicional Feira do Pan con degustaciones y música durante toda la jornada

Porriño celebrará este sábado, día 11 de octubre, en la Plaza Arquitecto Antonio Palacios, una nueva edición de la Feira do Pan do Porriño.

El evento está organizado por el Concello de Porriño en colaboración con la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) y la Asociación de Panaderos de Porriño y su objetivo es «poner en valor los productos locales y destacar la importancia del turismo gastronómico como motor de promoción y desarrollo económico para el municipio».

Una programación variada para celebrar la Feira do Pan

La Feira do Pan sitúa a O Porriño como uno de los puntos de interés del turismo gastronómico gallego e involucra a toda la comunidad local en un evento en el que la comida es la gran protagonista.

Este año, la jornada arrancará a las 11.00 horas con la apertura de un puesto central en el que los visitantes podrán hacerse con el popular producto. Acto seguido, la música y el baile tradicional serán los teloneros de un showcooking en el que se podrán degustar recetas especiales elaboradas a partir del pan.

A la hora de comer el pulpo y el cerdo al espeto serán esta vez el acompañamiento del pan porriñés. Mientras algunos disfrutan de la comida, los más pequeños podrán aprender a elaborar este producto de manera tradicional con el taller infantil 'Peque Pan'.

El evento principal de la tarde será la degustación 'Experiencias de Calidad', en la que se podrán disfrutar de embutidos y quesos gallegos con Denominación de Origen. Ya por la noche, la actuación del grupo musical 'La Patrulla' cerrará el día.