Porriño celebra el sábado su tradicional Feira do Pan

Porriño celebrará este sábado, día 11, en la Plaza Arquitecto Antonio Palacios, una nueva edición de la Feira do Pan do Porriño.

El evento está organizado por el Concello de Porriño en colaboración con la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) y la Asociación de Panaderos de Porriño y su objetivo es «poner en valor los productos locales y destacar la importancia del turismo gastronómico como motor de promoción y desarrollo económico para el municipio».

La feria abrirá sus puertas a las 11.00 horas y se extenderá a lo largo de todo el día. Allí, habrá un puesto de venta de Pan de Porriño, en el que se podrá adquirir la tradicional bola de Pan de Porriño.

Tras la inauguración, la programación se abrirá con la actuación musical y de baile a cargo de la Asociación Cultural Sadeo; a continuación un showcooking de recetas elaboradas con Pan de Porriño de la mano de la cocinera Coque Fariña.

A partir de las 13.30 horas, la tradicional feria y comida popular de pulpo y «porco ao espeto», amenizada por DJ Mus. A las 17.00 horas un taller infantil y a partir de las 18.30 horas degustaciones de «Experiencias de Calidade». El broche final lo podrá la actuación musical del grupo La Patrulla.