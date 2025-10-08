Porriño ampliará el parque infantil con pistas deportivas

Tras la instalación del nuevo tren de juego en el parque infantil de Porriño, el gobierno local ya trabaja en la siguiente fase del proyecto de esta zona verde ubicada junto al recientemente reformado Templete de San Luís.

Para ello, está en marcha la adquisición de terrenos próximos con el objetivo de ampliar la zona verde y crear una gran área de ocio con nuevas pistas deportivas y espacios de uso compartido para todas las edades.

Tal y como informó el alcalde, Alejandro Lorenzo, «queremos transformar esta zona en un pulmón verde en el corazón de Porriño, un espacio de encuentro intergeneracional, donde niños, jóvenes y mayores puedan disfrutar de la naturaleza, hacer deporte y convivir en un entorno cuidado y acogedor».

El nuevo elemento de juego, que simula una locomotora y forma parte de la primera fase del proyecto, ya está totalmente operativo y abierto al público.

Este multijuego abarca una longitud de más de 10 metros y fue diseñado para garantizar el disfrute y la seguridad de los niños y niñas, con el objetivo de «convertirse en un nuevo punto de encuentro para las familias del municipio», según apuntan desde el Concello de Porriño.

La estructura fue fabricada con materiales duraderos y seguros como acero galvanizado, cuerdas de polipropileno reforzado y pavimento de caucho. En total, su instalación supuso una inversión total de más de 75.000 euros, financiados con fondos propios del Concello.

Además de la instalación del tren, también se colocaron bancos de piedra y se plantaron tres robles para generar sombra.