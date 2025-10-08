Ponteareas reparte 70.000 euros entre 26 comunidades de aguas
Ponteareas
El Concello de Ponteareas ha concedido 70.000 euros en subvenciones a 26 comunidades de aguas de consumo con el objetivo de apoyar la gestión, mantenimiento y mejora de las infraestructuras vinculadas al abastecimiento de agua potable en las parroquias del municipio.
Estas ayudas están dirigidas a sufragar acciones fundamentales para garantizar la calidad del agua y el buen funcionamiento de las instalaciones, tales como la limpieza y mantenimiento de las captaciones de agua, como fuentes y pozos. También subvenciona el mantenimiento de los sistemas de mantenimiento de los sistemas de almacenamiento y potabilización, incluyendo depósitos, filtración, decantación y cloración.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Stellantis aleja de Vigo la producción de componentes para la furgoneta K9 «low-cost»
- Giro en la jubilación anticipada: la Seguridad Social recurre a las 'cotizaciones en la sombra'
- El Frigoríficos cumple el trámite ante el campeón de liga y del mundo
- El centro comercial Recaré cambiará la A-55: nuevos accesos y otro puente
- Davila 07/10/2025
- Conxemar altera el tráfico en Vigo: cortes y cambios en AP-9, Ifevi y Peinador
- O Buraco: medio siglo de sabor, historia y valentía
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas