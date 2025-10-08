Ponteareas reparte 70.000 euros entre 26 comunidades de aguas

El Concello de Ponteareas ha concedido 70.000 euros en subvenciones a 26 comunidades de aguas de consumo con el objetivo de apoyar la gestión, mantenimiento y mejora de las infraestructuras vinculadas al abastecimiento de agua potable en las parroquias del municipio.

Estas ayudas están dirigidas a sufragar acciones fundamentales para garantizar la calidad del agua y el buen funcionamiento de las instalaciones, tales como la limpieza y mantenimiento de las captaciones de agua, como fuentes y pozos. También subvenciona el mantenimiento de los sistemas de mantenimiento de los sistemas de almacenamiento y potabilización, incluyendo depósitos, filtración, decantación y cloración.