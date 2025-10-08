Óbolo sanciona a auxiliares por no cumplir los servicios mínimos

La huelga de las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) de Ponteareas continúa sin que se hayan producido más acercamientos entre las auxiliares, el Concello y la empresa, aunque está prevista una reunión entre las tres partes mañana miércoles.

En este encuentro, la representación sindical de las trabajadoras sumará un nuevo requisito a las condiciones para desconvocar la huelga: que se retiren las sanciones que la empresa concesionaria, Óbolo, ha puesto a seis de las trabajadoras por no cumplir con los servicios mínimos que requiere la huelga.

Al menos seis de las auxiliares del SAF han sido sancionadas por no cumplir con el periodo de 45 minutos por usuario que estableció el Concello de Ponteareas como servicios mínimos. Según las trabajadoras, están realizando servicios esenciales, que no necesariamente les ocupan 45 minutos. Es por ello que, con dichas sanciones, consideran que «nos quitan el derecho a hacer huelga».

Por su parte, el concejal de Hacienda, Francisco Jesús Represas, que es la cara visible del Concello en esta crisis, explica que el Ayuntamiento exigió a la empresa que se cumplan los servicios mínimos, y que estos se establecieron en 45 minutos por usuario en base al tiempo que una persona necesita para realizar las funciones básicas de su vida diaria, como son aseo, alimentación y tomar la medicación. En base a esto, las sanciones se han producido en casos en los que las auxiliares dedicaron un tiempo menor a 45 minutos a realizar estos cuidados. «El tiempo no es a valoración de cada trabajador», explica Represas.

Por otro lado, en cuanto a las condiciones que le puso el Concello a Óbolo bajo advertencia de que, si no se cumplían en plazo, el Ayuntamiento procedería a la apertura de un expediente sancionador, el concejal de Hacienda indica que la empresa ya ha procedido al pago de una nómina que no fue abonada a una trabajadora y se espera que en 15 días regularicen el resto de cuestiones pendientes.

En cuanto al suministro de material, tanto de oficina como guantes, mascarillas o ropa de trabajo, Represas asegura que ya ha sido suministrado a las trabajadoras y que disponen de stock.

Con todo, la representación sindical del SAF sigue insistiendo en que «hasta tener un papel por escrito por el Concello y la empresa de que Óbolo se va de Ponteareas a 31 de diciembre, no levantamos la huelga».