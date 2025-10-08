Nigrán organiza un ciclo de charlas sobre salud mental

El Concello de Nigrán conmemora, a partir de este viernes, el Día Mundial de la Salud Mental con tres jornadas divulgativas en el cine municipal del Centro Comercial A Ramallosa.

En concreto, serán tres sesiones informativas abiertas a toda la ciudadanía, a cargo de diferentes profesionales del SERGAS que tendrán lugar los viernes 10, 17 y 24 de octubre a las 20 horas.

Las charlas estarán coordinadas por el médico psiquiatra jubilado Antón Seoane junto al escritor e historiador Carlos Méixome. El objetivo de las mismas es ofrecer una reflexión actual acerca de la enfermedad mental a todos los asistentes.

«Es una oportunidad de oro para obtener una reflexión certera sobre las enfermedades mentales en la actualidad, tanto para personas que la sufren como para especialistas», afirma el alcalde, Juan González.

La primera conferencia será el 10 de octubre, con el médico psiquiatra Sergio García Piñeiro que abordará el tratamiento hospitalario en estas enfermedades. Tras él, el viernes 17 será Antón Seoane quien ofrecerá una visión sobre la nueva y la vieja psiquiatría. Los encargados de cerrar las jornadas, el viernes 24, serán los tres profesionales vinculados a la unidad de salud mental del Val Miñor, con una charla sobre la salud mental y el tratamiento ambulatorio.