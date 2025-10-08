Mos reserva 200.000 euros para sus presupuestos participativos

Mos inauguró el proyecto piloto «Mos-Decide», el primer proceso de presupuestos participativos de la historia del municipio. El objetivo es permitir a los vecinos y vecinas decidir, directamente, a que se destina una parte de los recursos municipales. Para ello, se ha reservado una partida de 200.000 euros, para la ejecución de los proyectos seleccionados por la ciudadanía.

Podrán participar en el proceso todas las personas mayores de 16 años empadronadas en Mos.

El plazo para la presentación de propuestas está y abierto, y cerrará el próximo 20 de octubre.

Desde el 21 de octubre y hasta el 3 de noviembre, un equipo formado por técnicos municipales se encargará de analizar las ideas.

La publicación y votación ciudadana se celebrará entre el 4 y el 14 de noviembre y durante ese mismo mes se presentarán los proyectos ganadores, que serán incluídos en los presupuestos municipales de 2026.

Las propuestas deberán enmarcarse obligatoriamente en áreas como obras y equipamientos, medio ambiente, deportes, educación, parques y jardines, política social y bienestar, cultura y juventud; y podrán presentarse en la web municipal, en la Casa Consistorial, Piscina Municipal, CDL o en la Biblioteca.