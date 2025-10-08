Un incendio destruye parte del refugio de Proyecto Gato en Gondomar

Un incendio ha calcinado parte de las instalaciones de la protectora Proyecto Gato, en Gondomar. El fuego se declaró alrededor de las once de la mañana de este miércoles en un depósito anexo a una de las tres naves del refugio, que quedó completamente quemada. «Notamos una explosión», explican desde la entidad. Esta construcción permanecía en desuso.

El problema mayor se produjo cuando un segundo foco se declaró en otra nave, donde la protectora almacenaba comida para los animales y diferentes materiales. Según explican responsables de Proyecto Gato, entre el fuego y el agua empleada por los bomberos para apagar las llamas, casi todo se echó a perder.

Por suerte, ninguno de los gatos que viven en el refugio ni las personas voluntarias que allí trabajan resultaron afectados. «Los animales estaban de miranda viendo trabajar a los bomberos desde su jardín», relata aliviada una de las responsables de la protectora, que celebra que alguien estuviese en el lugar en el momento del incendio y pudiese avisar a emergencias de lo que estaba sucediendo: «Pudo haber sido una tragedia».

Poco después de las doce del mediodía, efectivos del GES Val Miñor daban por controlada la situación. Al lugar también se desplazaron la Policía Local de Gondomar y la Guardia Civil, que se hará cargo de la investigación para esclarecer la causa de los dos focos del incendio.