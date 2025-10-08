El Capitán Nemo emerge de nuevo frente a la isla de San Simón

Las esculturas del Capitán Nemo están de vuelta en la ensenada de San Simón tras superar un proceso de restauración durante semanas. Los trabajos de rehabilitación le costaron 14.000 euros a la Xunta de Galicia y fueron ejecutados por el estudio de Sergio Portela.

El conjunto escultórico ya había sido retirado en 2011 para una primera reparación, que se demoró hasta inicios del 2012. Trece años más tarde, el Capitán Nemo regresa a su emplazamiento habitual, la playa A Punta de Cesantes, tras un segundo 'lifting'.

El titular autonómico de Cultura, frente a una de las estatuas. / Cedida

Este miércoles, visitaron el lugar el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, junto al director xeral de Cultura, Ángel M. Lorenzo. López Campos destacó el «gran trabajo» de Sergio Portela al devolverle un aspecto en condiciones a unas obras que se habían visto castigadas durante años por los efectos del mar, pues estaban incluso cubiertas de moluscos.

Las estatuas llevan la firma de Silverio Rivas -fueron instaladas en el 2004 por los artistas Moncho Lastra y el propio Sergio Portela- y se erigen como homenaje a las menciones a la ría de Vigo y a la Batalla de Rande que realiza Julio Verne en su novela 'Veinte mil leguas de viaje submarino'.

Supone «una manera de unir historia y literatura con la isla de San Simón de fondo», finalizó el titular de Cultura.