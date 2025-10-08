El Concurso de Patrullas de la Brilat pone rumbo a Santiago desde Tui con ocho equipos

El Paseo da Corredoira de Tui acogió ayer por la mañana la salida de la vigésimo cuarta edición del Concurso de Patrullas entre Tui y Santiago que organiza la Brilat, que este año vio reducida su participación por el despliegue de la Brilat en Eslovaquia en el marco de una operación de la OTAN. En total, ocho patrullas, siete de la propia Brilat y una brigada de intervención portuguesa, partieron de Tui para recorrer 120 kilómetros a pie hasta Santiago de Compostela.

Se trata de una de las pruebas con más tradición y solera del Ejército de Tierra, por eso, a pesar de la baja participación por la misión en Eslovaquia, la Brilat no ha querido saltarse esta edición, que se celebra con algún cambio. Este año son cinco y no siete los ejercicios que los militares, convertidos en peregrinos, tienen que superar en su camino a Santiago: un recorrido topográfico, una prueba de tiro con el fusil reglamentario, una pista de obstáculos, lanzamiento de granadas y un recorrido cronometrado. Además, la organización establece un margen de 60 horas desde que salieron de Tui hasta su llegada a la Praza do Obradoiro, siendo el récord de años anteriores de 18 horas. Esto es porque este año dan más valor a la ejecución de las pruebas, que serán puntuables.