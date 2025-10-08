El Círculo de Porriño acoge su programación cultural de otoño
Porriño
El Círculo Recreativo Cultural de Porriño celebra su III Feira Outono Vivo del 23 al 26 de octubre.
En total, serán cinco las jornadas dedicadas a actividades culturales relacionadas con la estación del otoño que tendrán lugar en las instalaciones del propio Círculo porriñés, a excepción del lunes 27, que estará dedicada a visitar diferentes colegios del municipio.
Entre las actividades, destacan talleres de cestería, charlas sobre rituales otoñales, rutas guiadas, degustaciones y conciertos.
