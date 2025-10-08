Los castillos de Soutomaior y Sobroso cierran medio año por obras

La Diputación ha comenzado las obras de mejora de los castillos de Soutomaior y Sobroso, con una inversión de más de 1,9 millones de euros para ambos recintos. Con estos recursos, el organismo provincial llevará a cabo una actuación de iluminación monumental y paisajística en la fortaleza de Soutomaior y mejorará la fachada del castillo de Sobroso para solucionar las filtraciones de agua.

Para poder acometer las actuaciones será necesario cerrar las puertas de los dos castillos hasta la próxima primavera.

Las obras en Soutomaior tienen un coste cercano a los 1,7 millones de euros, financiados con recursos del programa de mejora de la competitividad y de la dinamización del patrimonio histórico con uso turístico de la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria. Además se mejorará tanto la instalación eléctrica como la iluminación del conjunto del edificio.

En Sobroso la actuación asciende a 210.000 euros y se actuará en la cubierta de la Torre do Homenaxe, así como en la cubierta de la zona noble, en el corredor del paseo de Ronda y en el acceso interior al castillo.