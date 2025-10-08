El Capitán Nemo regresa a la ensenada de San Simón

Las esculturas del Capitán Nemo han regresado a la ensenada de San Simón tras pasar por un proceso de restauración durante semanas. Los trabajos de rehabilitación le costaron 14.000 euros al gobierno autonómico y fueron ejecutados por el estudio de Sergio Portela.

Este miércoles, visitaron el lugar el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, junto al director xeral de Cultura, Ángel M. Lorenzo. López Campos destacaó el «gran trabajo» de Sergio Portela al devolverle un aspecto en condiciones a unas obras que se habían visto castigadas por los efectos del mar.

Este conjunto escultórico lleva la firma de Silverio Rivas -fueron instaladas en el 2004 por los artistas Moncho Lastra y el propio Sergio Portela- y se erige como homenaje a las menciones a la ría de Vigo y a la Batalla de Rande que hace Julio Verne en su novela 'Veinte mil leguas de viaje submarino'.

Supone «una manera de unir historia y literatura con la isla de San Simón de fondo», abundó el titular de Cultura.