El BNG reclama mejoras en la avenida de Sabarís
El BNG de Baiona urge al gobierno municipal el repintado de la calzada PO-552 a su paso por la avenida de Sabarís así como la colocación de semáforos que «garanticen la seguridad viaria de las personas».
Según afirma el grupo nacionalista, «en la avenida de Sabarís existe un alto tránsito de vehículos que debe ser regulado, sobre todo en el paso peatonal situado en frente al Carrefour, que es muy usado por la ciudadanía tanto por el acceso al supermercado como por el tránsito peatonal escolar».
Del mismo modo, apuntan a que «la instalación de un semáforo en esa zona aumentará la seguridad viaria de los vecinos y vecinas», al tiempo que añaden «que el paso peatonal de la avenida Ramón y Cajal, que da acceso al parque de A Palma, debe contar también con otra señal luminosa».
