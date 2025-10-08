La biblioteca de Tui organiza una visita guiada a su colección de cine

La Biblioteca Municipal de Tui acoge esta tarde, a las 19 horas, una visita guiada para divulgar la colección bibliográfica y audiovisual del cineasta tudense Daniel Domínguez. La visita correrá a cargo de su viuda, Ángeles García, y de los promotores de Play-Doc, Ángel Sánchez y Pablo Comesaña.

La sección cinéfila de la biblioteca tudense alberga una colección que abarca más de 2.000 títulos de libros de cine, arte y fotografía de Daniel Domínguez, que su familia donó al Concello de Tui en 2023. También ser recogen todas sus colecciones de revistas de cine, de películas en DVD con más de mil títulos, y de carteles de cine originales. Se incluyen además otros objetos como la colección de ediciones de «La isla del tesoro» en distintos formatos e idiomas, y otros libros muy significativos en su obra como «Moby Dick».

La concejala de Cultura, Sonsoles Vicente, destaca que, gracias a esta donación, la Biblioteca Municipal de Tui cuenta con una de las mejores bibliotecas especializadas en cine de Galicia.